الأردن يدعو إلى تحرك دولي "فوري" لوقف العملية الإسرائيلية في جنين

دعا الأردن، الاثنين، إلى تحرك دولي "فوري"؛ لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 27 آخرين، محذّراً من عواقب التصعيد.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، تعليقاً على العملية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في جنين منذ الفجر.

وذكر البيان، بحسب وكالة الأناضول، أن الأردن يدين "التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة جنين صباح اليوم (الإثنين)".

وأفاد أن الخارجية الأردنية حذرت من استمرار "دوامة العنف"، ودعت المجتمع الدولي للتحرك "الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما دعا إلى "ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

وأكد على "ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري"، محذراً من عواقب هذا التصعيد "الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف".

وطالب البيان بتحرك المجتمع الدولي بشكل "فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ 15غارة جوية في جنين ومخيمها منذ بدء العملية العسكرية، استشهد فيها 5 فلسطينيين وأصيب 27 بجروح بينهم 7 بحالة خطيرة.