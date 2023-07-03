وزير الخارجية الأردني في دمشق وسط تنامي عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود

في ظل تزايد مخاوف المملكة الأردنية من عمليات التهريب من سوريا، وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دمشق اليوم، لبحث جهود "حل الأزمة السورية وعدد من القضايا الثنائية".

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في تغريدة، أن الصفدي وصل دمشق في زيارة غير محددة المدة، يلتقي خلالها رئيس النظام السوري بشار الأسد، ويجري محادثات مع المقداد حول "الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وعدد من القضايا الثنائية".

زيارة الصفدي هذه إلى سوريا، هي الثانية له منذ 15 فبراير/ شباط الماضي.

وتأتي الزيارة في ظل تزايد مخاوف المملكة من عمليات التهريب التي تشهدها حدودها مع جارتها الشمالية وتنوع أساليبها؛ إذ أحبط الجيش الأردني خلال الشهر الماضي 3 محاولات تهريب لمواد مخدرة وأسلحة بواسطة طائرات مسيرة.