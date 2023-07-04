ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في جنين إلى 10

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العملية الإسرائيلية المستمرة على مدينة جنين ومخيمها إلى 10 والجرحى إلى أكثر من 100.

وقالت الوزارة، في بيان: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمانٍ صباح اليوم في مرج ابن عامر، إضافة إلى نحو 100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر".

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل عملياته في مخيم جنين، وعزز من قواته البرية في محيط المخيم والمدينة.

وما زال الطيران الإسرائيلي، بما في ذلك الطائرات المسيرة، يواصل التحليق بكثافة في سماء المدينة ومخيمها، في وقت تسمع فيه بين الحين والآخر أصوات انفجارات وتتصاعد أعمدة الدخان داخل المخيم، وفق الوكالة.

وفجر الثلاثاء، بدأ مئات الأهالي بالنزوح من مساكنهم جراء استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في المخيم.

وقال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، إن "المئات من أهالي المخيم نزحوا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي".

وذكر أبو الرب: "يسكن المخيم نحو 15 ألف فلسطيني، وعمليات الإجلاء تتم لكل السكان بالتدريج وبالتنسيق مع جهات مختصة".

وأوضح أنه تم فتح مراكز إيواء للنازحين، بينها مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومراكز مجتمعية ومنتزهات "ويجري التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لفتح المدارس كذلك".

وحذر المسؤول الفلسطيني من "تدمير إسرائيل المساكن كما في عام 2002 إبان عملية السور الواقي"، قائلا إن "المشهد يعيدنا إلى نكبة عام 1948".

وأشار إلى أن الوضع في مخيم جنين "صعب للغاية، جراء استمرار أعمال القصف والتجريف واقتحام المنازل".

من جانبها، قالت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي إنها "تواصل في اليوم الثاني لمعركة بأس جنين التصدي للقوات الإسرائيلية.

وذكرت الكتيبة على قناتها في تلغرام أنها "تخوض اشتباكات متفرقة على محاور وأطراف المخيم، وتفشل عدة محاولات توغل رغم القصف الجوي المستمر على بعض المناطق".

وفي باقي محافظات الضفة الغربية، جرت مواجهات على نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي، وعشرات حالات الاختناق.

كما عم الإضراب الشامل كافة محافظات الضفة، وعطلت المؤسسات الخاصة والحكومية والمتاجر أبوابها، استجابة لدعوة الفصائل السياسية، "حدادا على أرواح الشهداء، وتعبيرا عن التضامن مع مدينة جنين".

وفجر الاثنين، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، يستخدم فيها طائرات مروحية ومسيرات وقوات برية.

وأعلن جيش الاحتلال أن العملية تستهدف غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين، مشيرا إلى إصابة جندي واعتقال 15 فلسطينيا في العملية.