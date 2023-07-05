إسرائيل تعلن انتهاء العملية العسكرية في جنين وسحب قواتها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، انتهاء العملية العسكرية في جنين ومغادرة كل القوات المنطقة "بعد تحقيق أهدافها".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري لإذاعة الجيش.

وفجر الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، استخدم فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية، لاستهداف مسلحين فلسطينيين، ما أدى إلى مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.

وقال هاغاري: "غادرت كل القوات جنين وانتهينا من العملية وتحققت أهدافها".

في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "الجيش استكمل خروجه من منطقة جنين صباح الأربعاء".

وذكر هاغاري في تصريح آخر للهيئة: "وضعُنا أفضل، فقدَ المخيم البنية التحتية للإرهابيين، واعتقلنا أكثر من 300 مشتبه به"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن بعض المسلحين غادروا المخيم، مضيفاً: "إذا عادوا فسنتعامل معهم".

وفي السياق، أشارت الهيئة إلى أن فلسطينيين أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية أثناء خروجها من المخيم.

وقالت: "ردّت القوات بإطلاق النار، أعقبه تبادل كثيف لإطلاق النيران ومن ثم واصلت القوات خروجها".

وبحسب الهيئة، "في الوقت الذي كانت فيه القوات تنسحب، استخدم الجيش طائرات لمهاجمة خلية مسلحة تمركزت في مقبرة على مشارف المدينة".

ونلقت وكالة الأناضول عن مراسلها قوله إن مدينة جنين ومخيمها يخلوان كلياً من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة.

وأشار إلى أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في المدينة والمخيم، حيث عاد كافة النازحين للمخيم، وشرعوا في تفقد منازلهم وممتلكاتهم.

وتتحضر جنين لتشييع جثامين شهداء قضوا في العملية في موكب جنائزي كبير، بحسب ما أعلنته فصائل فلسطينية.