السعودية تعلن بدء إصدار تأشيرات أداء العمرة

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، بدء إصدار التأشيرات الإلكترونية من أجل أداء مناسك العمرة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الحج والعمرة السعودية، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بعد أيام من نجاح موسم الحج.

ووفق البيان، "أصدرت وزارة الحج والعمرة الإثنين، التأشيرات الإلكترونية للعمرة، ضمن جهودها في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة".

وأوضحت الوزارة، أن "تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة نسك (حكومية) على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ (فلكيا يوافق 19 يوليو/ تموز الجاري وينتظر أن يحدد وفق رؤية شرعية)".

وذكر البيان أن "منصة نسك تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل".

والثلاثاء، أعلنت السعودية، أن إجمالي عدد حجاج هذا العام وهو الأول دون قيود منذ جائحة كورونا، سجل أكثر من 1.8 مليون حاج بينهم ما يفوق 184 ألفا من الداخل من 150 دولة.