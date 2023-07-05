غارات إسرائيلية تستهدف موقعين للفصائل في قطاع غزة

شنت مقاتلات حربية إسرائيلية، فجر الأربعاء، عدد من الغارات على مواقع "عسكرية" تابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأناضول أن الطائرات الحربية قصفت بعدد من الصواريخ موقعاً عسكرياً في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وآخر غربي مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن الغارات خلفت أضراراً في المنازل المجاورة بالمواقع المستهدفة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: إن "القصف جاء رداً على إطلاق خمس قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل واعتراضها".

وأضاف البيان: "أغارت الطائرات الحربية على موقع تحت الأرض لإنتاج وسائل قتالية تستخدمه دائرة المواد الكيميائية في حماس، وموقع آخر لتصنيع مواد خام صاروخية تابعة لها".

جيش الاحتلال يقتحم جنين مجدداً

وجاء إطلاق الصواريخ، بعد ساعات قليلة من انسحاب الجيش بشكل كامل من مخيم جنين شمالي الضفة.

لكن وكالة الأناضول نقلت عن مراسلها قوله: إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء-الأربعاء، عاد واقتحم مدينة جنين بعد انسحابه منها بنحو ساعة".

وأفاد المراسل بسماع أصوات انفجارات واشتباكات مع مسلحين فلسطينيين بعد تجديد الجيش لاقتحامه، مشيرا لاستمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء المخيم.

وأظهرت الصور الأولية من داخل المخيم دماراً كبيراً للمنازل والشوارع.

والاثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.