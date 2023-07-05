نتنياهو يحمل العراق مسؤولية سلامة امرأة إسرائيلية-روسية محتجزة لدى جماعة شيعية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ امرأة إسرائيلية-روسية فُقدت في العراق قبل أشهر تبين أنها محتجزة لدى "كتائب حزب الله" المسلّحة التي تمولها إيران.

وقال مكتب نتنياهو في بيان الأربعاء إنّ "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية. إليزابيت تسوركوف على قيد الحياة ونحن نحمّل العراق المسؤولية عن سلامتها".

وحسب البيان أن تسوركوف توجّهت إلى العراق "بجواز سفرها الروسي وبمبادرة منها لإعداد دكتوراه وأبحاث أكاديمية نيابة عن جامعة برينستون في الولايات المتحدة".

وبحسب مصدر في الاستخبارات العراقية اختطفت تسوركوف في بغداد "مطلع شهر رمضان" الذي بدأ هذا العام في 23 آذار/مارس.

وقال دبلوماسي غربي في العراق طالباً عدم ذكر اسمه إن تسوركوف وصلت إلى بغداد مطلع كانون الثاني/يناير 2022.

وكتائب حزب الله هي إحدى فصائل قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران والتي دُمجت في قوات الأمن العراقية.