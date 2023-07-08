المنظمة الدولية للهجرة: تراجع عدد النازحين باليمن إلى النصف

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، تراجع عدد النازحين في اليمن إلى النصف خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من 2022.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير، الجمعة ، إنه "تم منذ 1 يناير/ كانون الثاني حتى 1 يوليو/ تموز 2023 رصد نزوح 3 آلاف و482 أسرة في اليمن".

وأضافت أن "هذه الأسر النازحة يبلغ عدد أفرادها 20 ألفا و892 شخصا، تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل".

ولفت التقرير إلى أن "أبرز المحافظات التي شهدت النزوح هي تعز (جنوب غرب)، ومأرب (وسط)، إضافة إلى الحديدة (غرب)".

ويشكل هذا تراجعاً إلى النصف في عدد النازحين خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من السنة الماضية، التي أعلنت فيها المنظمة الدولية للهجرة نزوح 42 ألف فرد، حسب مراسل الأناضول.

ويشهد اليمن منذ أشهر تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وتصاعدت آمال بين اليمنيين بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقا استأنفتا بموجبه علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.