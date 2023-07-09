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مقتل شخص وإصابة 3 أطفال في قصف لقوات النظام على إدلب

ديلي صباح ووكالات
إدلب
نشر في 09.07.2023 15:30
آخر تحديث في 09.07.2023 15:31
أحد عناصر الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء يتفقد مكان القصف في قرية البارة جنوبي محافظة إدلب شمال غربي سوريا، 9-7-2023 صورة: الدفاع المدني السوري أحد عناصر الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" يتفقد مكان القصف في قرية البارة جنوبي محافظة إدلب شمال غربي سوريا، 9-7-2023 (صورة: الدفاع المدني السوري)

قُتل شخص وأصيب 3 أطفال بجروح، الأحد، في قصف قوات النظام السوري قرية البارة جنوبي محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة "خفض التصعيد".

وبحسب مصادر في الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تعرضت قرية البارة لقصف من قبل قوات النظام والجماعات المدعومة من إيران المتمركزة بمنطقة كفر نبل، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 أطفال بجروح.

وذكرت المصادر، لوكالة الأناضول، أنّ إصابة أحد الأطفال خطيرة، حيث تم إسعاف الأطفال الثلاثة إلى المستشفى.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/ أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر، وبين 2017 و2020، بلغ عدد الفارّين من هجمات النظام السوري مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.

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