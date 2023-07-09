مقتل شخص وإصابة 3 أطفال في قصف لقوات النظام على إدلب

قُتل شخص وأصيب 3 أطفال بجروح، الأحد، في قصف قوات النظام السوري قرية البارة جنوبي محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة "خفض التصعيد".

وبحسب مصادر في الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تعرضت قرية البارة لقصف من قبل قوات النظام والجماعات المدعومة من إيران المتمركزة بمنطقة كفر نبل، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 أطفال بجروح.

وذكرت المصادر، لوكالة الأناضول، أنّ إصابة أحد الأطفال خطيرة، حيث تم إسعاف الأطفال الثلاثة إلى المستشفى.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/ أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر، وبين 2017 و2020، بلغ عدد الفارّين من هجمات النظام السوري مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.