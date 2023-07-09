نائب الرئيس التركي يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الأحد، أنه التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الاقتصادي.

جاء ذلك في إطار زيارة العمل إلى الدوحة التي يجريها يلماز رفقة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.

وأشار نائب الرئيس التركي في تغريدة على تويتر، إلى عقد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود بين البلدين، مؤكداً أنّ "اللقاء كان مثمراً، وتم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الاقتصادي".

ومن الملفات التي تم بحثها خلال الزيارة، المشاريع المشتركة بين البلدين وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، بحسب وكالة الأناضول.

وأكد يلماز على أنّ الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تعزيز التعاون بين البلدين "سيتمخض عنها نتائج إيجابية في المستقبل".

وبحسب يلماز تبادل الجانبان التهاني لدخول العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عامها الخمسين.

ويعتزم الجانبان التركي والقطري عقد الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية رفيعة المستوى هذا العام، حيث بين يلماز أنّ الاجتماعات الثمانية الماضية تمخضت عن توقيع 95 اتفاقاً بين البلدين.

وشدد على أنّ التعاون الاستراتيجي بين تركيا وقطر "سيساهم في الاستقرار الإقليمي ومواصلة التنمية الاقتصادية".

وأعرب يلماز عن شكره لكل المسؤولين القطريين وفي مقدمتهم الأمير تميم، على حسن الضيافة التي حظي بها الوفد التركي.