المخابرات الإسرائيلية تقتحم منزل خطيب الأقصى وتسلمه قراراً بمنع السفر

داهمت قوة من المخابرات الإسرائيلية، الثلاثاء، منزل الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى بالقدس الشرقية وسلمته قراراً بمنعه من السفر لمدة 6 أشهر.

وقال المكتب القانوني للشيخ صبري، في بيان مقتضب: "في الصباح الباكر داهمت قوة من مخابرات الاحتلال منزل سماحة الشيخ الدكتور عكرمة صبري بدون سابق إنذار أو إعلام للمكتب القانوني وبدون مراعاة شخص الشيخ وصحته".

وأضاف "تم تسليمه (خطيب الأقصى) قراراً يقضي بمنعه من السفر مدة 6 أشهر، بحجة أن سفره يشكل خطراً أمنياً على دولة الاحتلال".

وأواخر الشهر الماضي اقتحمت قوة من المخابرات الإسرائيلية، منزل خطيب المسجد الأقصى وسلمته قراراً بمنعه من السفر لمدة شهر قابلة للتمديد.

ووقتها، قال أحد أفراد عائلة الشيخ صبري (85 عاماً): "القرار الموقع من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل زعم أن الشيخ يمارس التحريض وأن هناك شكوكاً بأنه يستغل جولاته الخارجية ضد إسرائيل".

وتابع مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: "ننفي جملة وتفصيلاً الاتهامات الإسرائيلية"، مبيناً أن القرار "جاء بعد أن استكمل الشيخ صبري مؤخرا جولة شملت الأردن والجزائر وتركيا وماليزيا".

وكان الشيخ صبري أشار مراراً في السنوات الماضية إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل التضييق على المصلين في المسجد الأقصى من خلال قرارات الإبعاد والاعتقال ومنع السفر.

وتعرض الشيخ صبري خلال السنوات الماضية للعديد من قرارات الاعتقال والتحقيق والإبعاد عن المسجد الأقصى ومنع السفر.