إيران تستدعي سفير موسكو رداً على بيان خليجي روسي يتعلق بجزر متنازع عليها

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي لدى طهران احتجاجا على ما تضمنه البيان المشترك الصادر بعد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، حول الجزر الثلاث في الخليج الخاضعة لسيطرة إيران والتي تطالب دولة الإمارات العربية بالسيادة عليها بدعم عربي كامل.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الأربعاء، أنها استدعت السفير الروسي لدى طهران، أليكسي يوريفيتش ديدوف، إلى مقرها.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "أرنا"، إن مدير قسم الخليج في الخارجية الايرانية، علي رضا عنايتي، أبلغ السفير الروسي احتجاج بلاده على ما تضمنه البيان.

وأكد أن الجزر الثلاث هي "جزء أبدي من التراب الإيراني"، وطالب بتصحيح الموقف الروسي تجاه هذه المسألة.

من جانبه، أكد السفير الروسي على احترام وحدة الأراضي الإيرانية وأنه سينقل احتجاج طهران إلى موسكو على الفور، وفق "أرنا".

یذکر أن موسكو استضافت يوم 10 یولیو/تموز الجاري الاجتماع السادس للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا.

وأكد البيان المشترك الصادر على دعم كافة الجهود السلمية، بما في ذلك مبادرة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، في إطار القانون الدولي من خلال المفاوضات الثنائية.