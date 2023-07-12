الجيش الإسرائيلي يلقي قنبلة تجاه أشخاص على حدود لبنان

ألقى الجيش الإسرائيلي الأربعاء، قنبلة تجاه عدد من الأشخاص قال إنهم "حاولوا المساس بالسياج الحدودي مع لبنان"، فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى وقوع 3 إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته وكالة الأناضول: "اقترب عدد من المشتبه فيهم بوقت سابق اليوم إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني".

وأضاف: "رصدتهم قوات الجيش مباشرة واستخدمت وسائل (لم يذكرها) لإبعادهم"، مشيرا إلى أن "هوية المشتبه فيهم غير معروفة".

ويظهر في مقطع فيديو نشره الجيش 4 أشخاص وهم يقتربون من السياج الحدودي، قبل أن تنفجر ما بدا أنها قنبلة ومن ثم هربوا من المكان.

ولم يصدر الجانب اللبناني أي تعليق على الحادث حتى الساعة 3:30 (ت.غ)، لكن وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن إصابات في صفوف جماعة "حزب الله".

وذكرت صحيفة "النهار" أن الانفجار "وقع في بلدة البستان بين الناقورة ومدينة صور، وهي منطقة غير مأهولة وتُشرف عليها قوات يونيفيل الأممية".

وقالت قناة "LBCI" اللبنانية، إن "3 شبان أصيبوا في قرية البستان نتيجة إلقاء قنبلة من قبل الجانب الاسرائيلي".

وتشهد منطقة الحدود بين إسرائيل ولبنان تصاعداً في التوتر.

والثلاثاء، أعلن لبنان، تقديمه شكوى لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.

بالمقابل احتجت تل أبيب على نصب "حزب الله" في يونيو/ حزيران الماضي خيمة على الحدود وطالبت بإزالتها، وسط توتر بالمنطقة مع استمرار تظاهرات لأهالي بلدات لبنانية على الحدود إثر عمليات تجريف إسرائيلية.