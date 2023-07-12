منظمة الهجرة الدولية: 3 ملايين شخص نزحوا جراء اشتباكات السودان

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، أن أكثر من 3 ملايين شخص نزحوا جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وأفادت المنظمة الدولية، في تقرير، أن "أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخليا، بينما عبر أكثر من 730 ألفا الحدود إلى بلدان مجاورة".

وأضاف التقرير: "بلغ التقدير الإجمالي الحالي للأفراد النازحين داخليا في جميع أنحاء السودان 2 مليون و414 الف و652 شخصا".

وأردف: "كما تسبب الصراع في السودان في تحركات عبر الحدود لحوالي 737 ألف و801 شخصا إلى البلدان المجاورة".

وأوضح التقرير أنه "تم تسجيل 255 ألف شخص في مصر، و238 ألفا و212 في تشاد و160 ألف و798 في جنوب السودان و62 ألف و509 في إثيوبيا و16 ألف و710 في إفريقيا الوسطى وحوالي ألفين و992 شخص في ليبيا".

وفي 5 يوليو/ تموز الجاري أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 2.8 مليون شخص فروا من منازلهم جراء القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

ويتبادل الجانبان اتهامات ببدء القتال أولا ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات سابقة لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة بينهما والتي خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.