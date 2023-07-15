الولايات المتحدة تعزز وجودها في الخليج العربي بمقاتلات إف-16

عززت الولايات المتحدة استخدامها للطائرات المقاتلة حول مضيق هرمز الاستراتيجي لحماية السفن من عمليات محتملة لإيران، حسبما كشف مسؤول دفاع أمريكي بارز اليوم الذي أضاف أن واشنطن تشعر بالقلق من العلاقات المتنامية بين إيران وروسيا وسوريا عبر الشرق الأوسط.

في حديثه إلى مراسلي البنتاغون، قال المسؤول إن الولايات المتحدة سترسل طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى منطقة الخليج نهاية هذا الأسبوع لتعزيز الطائرات الهجومية من طراز إيه-10 التي تقوم بدوريات هناك منذ أكثر من أسبوع. وتأتي هذه الخطوة بعد أن حاولت إيران الاستيلاء على ناقلتي نفط قرب المضيق الأسبوع الماضي، وفتحت النار على إحداهما.

قال المسؤول الدفاعي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتقديم تفاصيل العمليات العسكرية في المنطقة، إن طائرات إف-16 ستوفر غطاء جويًا للسفن التي تتحرك عبر الممر المائي وستزيد من رؤية القوات في المنطقة، كرادع لإيران.

قالت البحرية الأمريكية في كلتا الحالتين إن السفن البحرية الإيرانية تراجعت عندما وصلت المدمرة يو إس إس ماكفول التي تعمل بصواريخ موجهة إلى مكان الحادث.

بالإضافة إلى ذلك، قال المسؤول الدفاعي للصحفيين إن الولايات المتحدة تدرس عددًا من الخيارات العسكرية لمواجهة العدوان الروسي المتزايد في سماء سوريا.

رفض المسؤول الإفصاح عن الخيارات بالتفصيل، لكنه قال إن الولايات المتحدة لن تتنازل عن أي منطقة وستواصل الطيران في الجزء الغربي من البلاد في مهام ضد تنظيم داعش.

في السياق ذاته، قال المسؤول إن النشاط العسكري الروسي، الذي تصاعدت وتيرته منذ مارس / آذار الماضي، ينبع من تنامي التعاون والتنسيق بين موسكو وطهران والنظام السوري لمحاولة الضغط على الولايات المتحدة لمغادرة سوريا.

قال المسؤول إن روسيا مدينة بالفضل لإيران لدعمها في الحرب في أوكرانيا، وإن طهران تريد خروج الولايات المتحدة من سوريا حتى تتمكن بسهولة أكبر من نقل المساعدات الفتاكة إلى حزب الله وتهديد إسرائيل.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة شهدت مزيدًا من التعاون والتخطيط وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إلى حد كبير بين قادة فيلق القدس في سوريا، للضغط على الولايات المتحدة لسحب القوات من سوريا.

هناك حوالي 900 جندي أمريكي في البلاد، بينما يدخل آخرون ويخرجون للقيام بمهام تستهدف مقاتلي داعش، حسبما تقول واشنطن.