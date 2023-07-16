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أمير قطر ورئيس الجزائر يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالدوحة

وكالة الأناضول للأنباء
الدوحة
نشر في 16.07.2023 15:29
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة يستقبل رئيس الجزائر عبد المجيد تبو في الدوحة، 16-7-2023 صورة: الأناضول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة يستقبل رئيس الجزائر عبد المجيد تبو في الدوحة، 16-7-2023 (صورة: الأناضول)

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة مع رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، في الدوحة، الأحد، سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.

وقال الديوان الأميري، في بيان، إنه جرى خلال الجلسة "بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد، خاصة الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية".

وحضر الجلسة مسؤولون قطريون منهم رئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد بن علي المناعي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي .

فيما حضرها من الجانب الجزائري مسؤولون بينهم: وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ووزير المالية لعزيز فايد، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني.

وعقب الجلسة، عقد الشيخ تميم والرئيس تبون "لقاءً ثنائيا تم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات التي تهم البلدين، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة"، بحسب البيان.

وبدأ الرئيس تبون السبت زيارة عمل إلى الدوحة يختتمها اليوم الأحد، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

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