رئيس وزراء العراق يبحث مع رئيس النظام السوري ملف "مكافحة المخدرات"

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وملف "مكافحة المخدرات"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع" .

جاء ذلك في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة بدأها السوداني في وقت سابق الأحد إلى دمشق، هي الأولى لرئيس وزراء عراقي منذ عام 2010، وفق الوكالة.

وذكرت الوكالة أن السوداني بحث خلال لقائه مع الأسد مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن "المباحثات تضمنت سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين وتطويرها، كما تضمنت البحث في آفاق توسعة التبادل في مجالات الاقتصاد والنقل والتجارة والسياحة، والمياه ومواجهة آثار التغير المناخي".

وتخللت المباحثات، وفق "واع"، "مناقشة التنسيق الأمني المشترك في مجال محاربة الإرهاب وتدعيم أمن البلدين واستقرار شعبيهما".

من جانبه، اعتبر الأسد أن "هذه الزيارة فرصة لبناء علاقة مؤسسية وتحقيق قفزة كبيرة في التعاون الثنائي بين البلدين"، حسبما نقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا".

وأوضح الأسد: "تحدثنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن الوضع العربي وتحديات المنطقة"، منوهاً بأن "الوضع العربي الآن في مرحلة إيجابية".

وذكر رئيس النظام السوري: "بحثنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف مكافحة المخدرات، والعلاقات الاقتصادية وخطوات تعزيزها بين العراق وسوريا"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء عراقي إلى العاصمة السورية منذ عام 2010، حيث زارها آنذاك رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، وفق وكالة شفق نيوز المحلية (غير حكومية).