وفد الجيش السوداني يعود إلى السعودية لاستئناف المفاوضات مع "الدعم السريع"

قال مصدر دبلوماسي سوداني، الأحد، إن وفد الجيش عاد إلى مدينة جدة السعودية، لاستئناف المفاوضات مع قوات "الدعم السريع"، بحسب مصدر نقلت عنه وكالة الأناضول.

وأفاد المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، بأن "وفد الجيش عاد مساء السبت إلى جدة لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع".

وبشأن نجاح الجولة الجديدة من المفاوضات، أوضح المصدر، أن "الأمر يتوقف على جدية مفاوضي الدعم السريع والتزامهم بما يتم الاتفاق عليه من بنود".

وفي أواخر مايو/ أيار الماضي، علق الجيش السوداني مشاركته في المفاوضات، احتجاجا على ما اعتبره "خروقات قوات الدعم السريع للهدنة".

فيما لم يصدر على الفور تعليق من جانب قوات الدعم السريع أو السلطات السعودية المستضيفة.

ومساء السبت، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، "استعداد الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار متى ما تم إخلاء مساكن المواطنين ومراكز خدمات المياه والكهرباء والطاقة والمقرات الحكومية من قبل متمردي الدعم السريع".

ويتبادل الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

وبين القائدين خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج "الدعم السريع" في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين.

ومع اقترابها من شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب الأمم المتحدة.