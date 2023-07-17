مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات لفلسطينيين في الضفة الغربية

هاجم مستوطنون إسرائيليون، الأحد، عدداً من مركبات الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وفي بلدة أبو غوش العربية شمال غربي القدس.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن مستوطنين تجمعوا قرب حاجز "بيت أيل" بحماية من الجيش الإسرائيلي، وهاجموا عددا من مركبات الفلسطينيين، ما أسفر عن تحطم زجاج عدد منها.

وأوضحت أن أهالي قرية "بيتين" تجمعوا عند مدخل القرية للتصدي لهجوم المستوطنين على منازل القرية، إلا أن الجيش الإسرائيلي فرقهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أسفر عن إصابات بالاختناق، عولجت ميدانيا.

وفي سياق متصل، قالت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن "مستوطنين هاجموا مركبات فلسطينيين عند مدخل قرية حارس غربي سلفيت، شمال الضفة الغربية".

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية، أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية حارس، وأطلق قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين الذين تصدوا للمستوطنين، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق".

وبينت أن "عشرات المستوطنين تجمعوا على شارع قلقيلية - نابلس الرئيسي، شمال الضفة بحماية جنود إسرائيليين، ما أدى لعرقلة حركة الفلسطينيين" في المنطقة.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن "المستوطنين حملوا لافتات وشعارات عنصرية ضد الفلسطينيين".

إضرام النار بمركبات شمال غربي القدس

في سياق متصل، أضرم يمينيون إسرائيليون النار في مركبات وخطوا شعارات عنصرية على بعضها في بلدة أبو غوش العربية شمال غربي القدس.

ووقع الاعتداء خلال ساعات الليل، بحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، نقلته وكالة الأناضول.

وقالت الشرطة إنها "شرعت بالتحقيق حول حادث حرق وإلحاق أضرار بأربع سيارات في بلدة أبو غوش".

وأضافت: "بالإضافة الى ذلك تم العثور على جدار مجاور شعارات تشير للاشتباه بالعنصرية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، إنه يشتبه بأن الاعتداء هو جزء من هجمات "تدفيع الثمن" التي ينفذها يمينيون إسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وبحسب تصريح الشرطة الإسرائيلية فإنه "فور تلقي البلاغ، وصل أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، وشرعوا بجمع الأدلة".

وأضافت: "قام أفراد الشرطة بإجراءات مسح وتفتيش خلف المشتبهين المتورطين بمساعدة مروحية تابعة للشرطة".

لكن لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبه.

ووفق معطيات للأمم المتحدة، نفذ مستوطنون إسرائيليون 525 اعتداء بالضفة منذ مطلع العام 2023 وحتى 4 يوليو/ تموز الجاري، أسفر 137 اعتداء منها عن إصابات فلسطينيين، فيما أسفر 388 اعتداء عن أضرار في ممتلكاتهم.