مصرع 9 أشخاص في انهيار بناء من 4 طوابق في القاهرة

لقي 9 أشخاص مصرعهم، الاثنين، في انهيار بناء في العاصمة القاهرة، الاثنين، فيما تتواصل عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض، وذلك في حصيلة غير نهائية نشرتها صحيفة الأهرام الحكومية.

وبحسب الصحيفة، "شهدت منطقة حدائق القبة، صباح الاثنين، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، أدى إلى مصرع 9 أشخاص".

وأضاف "انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 9 جثامين أسفل الأنقاض وأصيب 4 آخرون"، دون توضيح عدد قاطني العقار أو الضحايا المحتملين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق الاثنين، كشفت وسائل إعلام مصرية، منها "صحيفة اليوم السابع" الخاصة، عن انهيار العقار ذاته، ومصرع 5 أشخاص وبدء أعمال بحث عن آخرين تحت الأنقاض، دون ذكر سبب الانهيار.

ويأتي الحادث غداة انهيار عقار بمدينة رشيد شمال مصر، أسفر عن "4 وفيات و13 مصابا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المصرية، مساء الأحد.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي و6 يوليو/ تموز الجاري، انهار عقاران في الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقا في الحادثين.

وتعود أغلب حوادث انهيارات العقارات في مصر إلى عدم الالتزام بقوانين البناء أو التصدع وعدم إخلاء العقار المتضرر، وفق إعلام محلي.