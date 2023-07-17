ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع رئيس وزراء اليابان في جدة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك بعد توقيع البلدين 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة في مجالات متعددة.

جاء ذلك خلال مباحثات رسمية، جرت في جدة غربي المملكة، التي وصلها إليها كيشيدا في وقت سابق الأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ووفق المصدر ذاته، استقبل ولي العهد السعودي، رئيس وزراء اليابان، بقصر السلام بجدة، مساء الأحد، وأجريا جلسة مباحثات رسمية.

وجرى خلال الجلسة "تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون".

واستعرض الجانبان "وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".

توقيع 26 اتفاقية ومذكرة مشتركة

وفي وقت سابق الأحد، وقعت السعودية واليابان، 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة في مجالات متعددة تتنوع بين الطاقة المتجددة، والفضاء والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، بحسب المصدر ذاته.

وذكر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في مؤتمر صحفي عقده مع الوفد الياباني، أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة، "ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوسع من دائرة الشراكة التجارية بين قطبين رئيسين (طوكيو والرياض).

ووسعت المملكة من علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الخارج، ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى توسيع الاقتصاد بعيدا عن النفط الخام، الذي يعد حاليا أكبر مصدر للدخل للسعودية.

وتعد السعودية ثالث أكبر شريك تجاري لليابان بحسب وزير الاستثمار السعودي، الذي قال: "الاتفاقيات مع اليابان، ستدفع بالشراكة الاقتصادية لمستويات جديدة خلال الفترة المقبلة".

من جانبه، قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إن زيارته للسعودية، تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية معها، مؤكدا أن الرياض تعد شريكا استراتيجيا مهما لطوكيو.

وذكر أن 110 شركات يابانية تعمل في السعودية، مضيفا: "سيتم العمل مع السعودية على تحقيق أهداف رؤية 2030".

في سياق متصل قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأحد، إن بلاده أصبحت منذ عام 2021، أكبر مورد للبترول إلى اليابان بتوريدها ما نسبته 40 بالمئة من احتياجات اليابان.

والسعودية أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بمتوسط يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، بينما تستورد اليابان يوميا قرابة 2.3 مليون برميل يوميا.

وبدأ كيشيدا ووفد مرافق له الأحد، زيارة رسمية إلى السعودية وتستمر لاحقاً لتشمل كلا من الإمارات وقطر يومي 17 و18 يوليو/ تموز الجاري.