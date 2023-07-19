أمير قطر: سعدت باستضافة الرئيس أردوغان وبحثنا التعاون الاقتصادي

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الثلاثاء، عن سعادته باستضافة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أنه تم بحث زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك في تغريدة لأمير قطر، عقب لقائه الرئيس أردوغان، في الدوحة، الثلاثاء.

وقال أمير قطر: "سعدت باستضافة أخي العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان في الدوحة".

وأضاف: "نلتقي في إطار رفد تعاوننا الاقتصادي بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين".

وتابع: "كما ناقشنا مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، وأكدنا أهمية تعزيز التكاتف الدولي للتصدي لها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الرئيس التركي إلى أبو ظبي، عقب مغادرته الدوحة، ضمن جولة خليجية بدأت الإثنين بزيارة السعودية.

واحتفت تركيا وقطر بمضي 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، بإعلان بيان مشترك يتضمن رؤية مستقبلية واعدة بالمزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وتطرق البيان للشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية. ويعكسها الاجتماع السنوي لأعضاء آلية اللجنة الاستراتيجية رفيعة المستوى منذ عام 2015.

وبفضل آلية اللجنة الاستراتيجية تمكنت الدولتان من توقيع 100 وثيقة، حيث شهد التعاون التجاري والاستثمار ي بين البلدين في السنوات الأخيرة نمواً مستقراً.