حادث سير يودي بحياة 34 شخصاً جنوبي الجزائر

لقي 34 شخصاً مصرعهم، وأصيب 12 آخرين بجروح جراء حادث سير بولاية تامنراست أقصى جنوبي الجزائر، وقع في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، في بيان، أن الحادث وقع بـ "اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة، على الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول بولاية تامنراست أعقبه حريق".

وأوضحت أن "الضحايا الـ 34 توفّوا حرقاً، فيما لا تزال عملية الإسعاف متواصلة"، دون تفاصيل إضافية.

وأشار البيان إلى أن الحادث تسبب في احتراق حافلة لنقل المسافرين وسيارة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد بيان للدرك الجزائري (تابع لوزارة الدفاع)، بأن "الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 01 بقرية أوتول في ولاية تامنراست، وتسبب في وفاة 26 شخصاً وإصابة 4 آخرين في حصيلة أولية".

وعادةً ما تسجل حوادث مرور ليلية مميتة في الجزائر خصوصاً بالولايات الجنوبية، لأسباب أرجعتها السلطات وخبراء للتعب من القيادة لمسافات طويلة.

ومنذ سنوات تتعالى أصوات في الجزائر بضرورة ردع مخالفي قانون المرور بإجراءات صارمة، وخصوصا فئة سائقي الوزن الثقيل وحافلات نقل المسافرين.

وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية، شهدت البلاد عام 2021 أكثر من 21 ألف حادث سير أسفرت عن مقتل 3061 شخصاً.

وبحسب بيانات رسمية للحماية المدنية، شهد عام 2022 تسجيل 59 ألف حادث مرور، ما تسبب بمقتل 1805 أشخاص وأكثر من 73 ألف جريح.