محمد بن سلمان ولي العهد يترأس اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "اللقاء التشاوري" بحضور قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم، في مدينة جدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "ترأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وكان ولي العهد السعودي في استقبال القادة وممثلي الدول لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري، وفق المصدر ذاته، دون تفاصيل عن نتائجه.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل إلى جدة للمشاركة في اللقاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفق وكالة الأنباء السعودية.

كما وصل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني والممثل الخاص للسلطان، والشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين.

ومن المقرر أن يشارك القادة وممثلو الدول في قمة تجمع دول مجلس التعاون الخليجي بقادة دول آسيا الوسطى في وقت لاحق اليوم.

وتضم دول آسيا الوسطي كل من أوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وتركمانستان، بينما تضم دول مجلس التعاون الخليجي كل من السعودية وسلطنة عمان وقطر والإمارات والكويت والبحرين.

وسبق أن أعلنت الخارجية السعودية الترحيب بوصول كل من رؤساء أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وكازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وقرغيزستان صادير جباروف، وتركمانستان سردار بيردي محمدوف، وطاجيكستان إمام على رحمان.