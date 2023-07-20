أنصار مقتدى الصدر يقتحمون السفارة السويدية ويحرقون قسماً فيها في بغداد

اقتحمت مجموعات من أنصار التيار الصدري، ليلة أمس، السفارة السويدية في بغداد بعدما أعطت الشرطة السويدية، الأربعاء، الضوء الأخضر لتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم أحدهم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي،

وحطم المتظاهرون الحواجز الخرسانية التي أقيمت حول السفارة للاحتجاج على الاعتداءات التي تطال القرآن الكريم.

وأحرقوا أقساما من مبنى السفارة ما أدى إلى تصاعد دخان أسود من المبنى.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة اقتحام وحرق السفارة السويدية.

وقالت في بيان، الخميس: "ندين بأشد العبارات حرق سفارة مملكة السويد في بغداد".

واعتبرت أن "هذا الفعل اعتداء على البعثات الدبلوماسية وتهديد أمنها في البلاد".

وأشارت إلى أن "الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون العراقي".