أبوظبي وطهران تبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتناول الوزيران، في اتصال هاتفي تلقاه عبد الله بن زايد من نظيره الإيراني، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار وازدهار المنطقة وشعوبها"، وفق الوكالة.

يشار إلى أن طهران عينت في أبريل/ نيسان الماضي، سفيراً لها في الإمارات بعد سبع سنوات من خفض مستوى العلاقات بين البلدين، وذلك في ظل إعادة تنظيم للعلاقات بين الدول الخليجية وإيران.

وجاءت الخطوة بعد تحرك الإمارات في أغسطس/ آب الماضي لرفع مستوى العلاقات مع إيران إذ قالت إنها ستعيد سفيرها إلى طهران.

وكانت الإمارات قد خفضت مستوى العلاقات مع إيران بعدما قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في يناير/ كانون الثاني 2016، في أعقاب اقتحام محتجين إيرانيين لسفارة الرياض في طهران رداً على إعدام رجل دين شيعي بارز في المملكة.