اجتماع أردني- سوري أمني لمكافحة تهريب المخدرات المتزايد عبر حدود البلدين

عقدت لجنة مشتركة أردنية-سورية بمشاركة قادة من الجيش والأمن من الأردن وسوريا في عمان للبحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين سوريا والأردن، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية.

وتشكلت اللجنة الأردنية-السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، تنفيذا لما اتفق عليه في اجتماع عمان التشاوري الذي استضافه الأردن في الأول من أيار/مايو الماضي.

وبحثت اللجنة الأحد "التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن" على ما جاء في بيان الوزارة.

كذلك، بحثت "الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها".

زار وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي سوريا في الثالث من تموز/يوليو الحالي وبحث مع بشار الأسد ملفّي اللاجئين السوريين ومكافحة تهريب المخدّرات.

واتفق الجانبان خلال تلك الزيارة على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمّان.

وكان اجتماع تشاوري حول سوريا عُقد في عمّان في الأول من أيار/مايو بمشاركة وزراء خارجية كلّ من سوريا والاردن والسعودية والعراق ومصر، بحث في موضوع مكافحة تهريب المخدرات، وسُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على اراضيها.

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، ولا سيّما حبوب الكبتاغون، من سوريا إلى المملكة.

ومحاولات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها أحياناً طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة محمية من إيران.

في 17 شباط/فبراير من العام الماضي، أعلن الجيش الأردني أن السلطات الأردنية أحبطت مطلع عام 2022 دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021، عبر الحدود الممتدة على حوالى 375 كيلومترا.

وتؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، خصوصا إلى السعودية ودول الخليج.