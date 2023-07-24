ارتفاع وفيات حرائق الغابات في الجزائر إلى 34

أعلنت السلطات الجزائرية، مساء الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات، المتواصلة منذ الأحد بولايات شمالية، إلى 34 متوفياً.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الجزائرية ارتفعت حصيلة ضحايا هذه الحرائق إلى 34 وفاة بينهم 10 عسكريين و24 مدنياً.

وأوضحت الوزارة أن قوات الحماية المدنية تواصل مكافحة الحرائق على مستوى 11 ولاية معنية حالياً، حيث تعزز عدد الأفراد المقحمين ليصل إلى 8000 فرد إلى جانب شاحنات إطفاء وطائرات قاذفة للمياه.

وقبل أيام، أعلنت السلطات الجزائرية تفعيل حالة التأهب القصوى تحسباً لمواجهة نشوب حرائق في الغابات تزامناً مع موجة الحر المستمرة منذ أسابيع.

وتشهد معظم ولايات الجزائر، منذ أسابيع، موجة حر قياسية لامست 50 درجة بعدة مناطق بصحراء البلاد وحتى شمالها.