الأردن يعلن إسقاط "مسيّرة" محملة بمخدرات قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد مخدرة، كانت قادمة من سوريا.

وجاء في بيان أورده الجيش الأردني على موقعه الرسمي، نقلاً عن مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول"، أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية ".

وأضاف البيان "بعد إسقاط الطائرة، تبيّن أنها تحمل 2 كيلو غرام من مادة الكريستال (المخدرة)، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

والشهر الماضي، أسقط الجيش 3 مسيّرات خلال محاولات تهريب من سوريا، إحداها كانت محملة بالأسلحة.

ويأتي ذلك، بعد يوم فقط من عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين، بالعاصمة عمّان، التي تشكلت تنفيذاً لمخرجات اجتماع "عمّان التشاوري" الذي انعقد في 1 مايو/ أيار الماضي، للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن.

وشهد الأردن، خلال السنوات الماضية، مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا والعراق، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.