القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

الجيش الإسرائيلي "يعدم" ثلاثة شبان فلسطينيين شمالي الضفة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.07.2023 10:36
قوات الأمن الإسرائيلية تحتجز سيارة مملوكة لفلسطينيين في موقع هجوم إطلاق نار بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية في 25 يوليو 2023 الفرنسية قوات الأمن الإسرائيلية تحتجز سيارة مملوكة لفلسطينيين في موقع هجوم إطلاق نار بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية في 25 يوليو 2023 (الفرنسية)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل) أبلغتها باستشهاد 3 مواطنين (لم تُعرف هوياتهم بعد)، برصاص الاحتلال في نابلس".

من جهته، قال تلفزيون فلسطين إن الجيش الإسرائيلي "أعدم ثلاثة شبان".

وأضاف أن "قوات الاحتلال ارتكبت جريمة إطلاق النار على سيارة بداخلها شبان على قمة جبل جرزيم في نابلس".

وتابع: "الاحتلال أعدم الشبان بنيران كثيفة وأحدهم من مسافة صفر".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن "قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت باحتجاز جثامينهم، واستولت على مركبتهم".

فيما لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا فوريا على الحادثة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق بعد نقض روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال...
مختارات