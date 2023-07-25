الجيش الإسرائيلي "يعدم" ثلاثة شبان فلسطينيين شمالي الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل) أبلغتها باستشهاد 3 مواطنين (لم تُعرف هوياتهم بعد)، برصاص الاحتلال في نابلس".

من جهته، قال تلفزيون فلسطين إن الجيش الإسرائيلي "أعدم ثلاثة شبان".

وأضاف أن "قوات الاحتلال ارتكبت جريمة إطلاق النار على سيارة بداخلها شبان على قمة جبل جرزيم في نابلس".

وتابع: "الاحتلال أعدم الشبان بنيران كثيفة وأحدهم من مسافة صفر".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن "قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت باحتجاز جثامينهم، واستولت على مركبتهم".

فيما لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا فوريا على الحادثة.