مصرع طاقم مقاتلة سعودية بعد سقوطها أثناء مهمة تدريبية

أعلنت الرياض، الأربعاء، مصرع طاقم طائرة مقاتلة من نوع "ف-15 إس إيه" تتبع للقوات الجوية الملكية السعودية بعد سقوطها أثناء مهمة تدريبية جنوب غربي المملكة.

وقال متحدث وزارة الدفاع تركي المالكي، في بيان: "مساء الأربعاء سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط".

وأشار المالكي إلى مصرع طاقم الطائرة المكون من شخصين، دون مزيد تفاصيل عن هويتهما، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضاف المالكي أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".