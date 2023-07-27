سقوط مروحية تابعة للتحالف الدولي شمالي العراق

أعلنت وسائل إعلام عراقية سقوط مروحية عسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، قرب محافظة إربيل بإقليم "كردستان" في شمال العراق، الخميس.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" المحلية (غير حكومية) عن مصدر في أربيل، لم تسمه، أن "مروحية عسكرية سقطت بعد الساعة 13:00 (10:00 ت.غ) في قرية قلا سوران بناحية كوير التابعة لقضاء مخمور قرب محافظة إربيل".

وأضاف المصدر أن "المروحية يشتبه أن تكون قد سقطت بسبب خلل فني"، مشيراً إلى "تحطم أجزاء منها".

وقال للوكالة نفسها إن المروحية العسكرية "تابعة لقوات التحالف الدولي، وقد نتج عن الحادث إصابات دون وجود وفيات".

يشار أن تحالفاً دولياً يضم 85 دولة ومنظمة شريكة تأسس في سبتمبر/ أيلول 2014، لمحاربة تنظيم داعش في الجارتين العراق وسوريا.

وأواخر 2017، أعلنت بغداد تحقيق النصر على "داعش" باستعادة الأراضي التي احتلها منذ 2014 وتقدر بثلث مساحة العراق، لكنه لا يزال ينشط في صورة خلايا نائمة ويشن هجمات من حين إلى آخر.