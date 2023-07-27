وزير الخارجية البريطاني يصل قطر في جولة خليجية

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، في العاصمة القطرية الدوحة، وبحث معه قضايا إقليمية لا سيما ملفات وسوريا والاتفاق النووي مع إيران.

يأتي اللقاء في إطار جولة بدأها الوزير البريطاني لثلاثاء بالدوحة وتشمل الكويت والأردن.

وبحث رئيس وزراء قطر وزير الخارجية مع كليفرلي، "علاقات التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات في المنطقة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا، والاتفاق النووي الإيراني، والأوضاع في أفغانستان".

وأعرب الجانبان عن "قلقهما العميق من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وغياب آفاق السلام، لا سيما في ظل الأزمة الداخلية في إسرائيل".

في سياق متصل، التقى خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مع كليفرلي، في قاعدة دخان الجوية، بالعاصمة، وفق المصدر القطري الرسمي أيضا.

وجرى خلال اللقاء "مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها".