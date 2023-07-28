مستشار الأمن القومي الأمريكي في السعودية لتطوير رؤية مشتركة لمزيد من السلام في الشرق الأوسط

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، مع مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان في الوقت الذي يدفع فيه البيت الأبيض لتطبيع العلاقات بين البلاد وإسرائيل.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان زار مدينة جدة اليوم للقاء ولي العهد وعدد من المسؤولين السعوديين رفيعي المستوى.

وأوضح البيان أن سوليفان والمسؤولين السعوديين بحثوا ملفات إقليمية وثنائية، بما فيها "المبادرات المتعلقة بتطوير رؤية مشتركة لمزيد من السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".

كما تناول الجانبان التطورات في اليمن عقب اتفاق الهدنة المستمرة بالبلاد، حيث رحب سوليفان بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.

واتفق الجانبان على مواصلة الاستشارات بشكل منتظم بخصوص الملفات المتناولة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن ابن سلمان استعرض مع المستشار الأمريكي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأضافت أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب الوكالة شارك في الاجتماع السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، وكبير مستشاري الرئيس للطاقة آموس هوكستين، والمستشار القانوني في مجلس الأمن القومي جيك فيليبس.