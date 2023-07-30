مقتل 5 عناصر من الجيش الوطني السوري في اشتباكات مع "واي بي جي"

قتل 5 عناصر من الجيش الوطني السوي في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" المتمركزين في "تل رفعت" بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وذكرت مصادر محلية أن إرهابيي التنظيم حاولوا التسلل، السبت، باتجاه قرى ومناطق حربيل ومارع وأم حوش وكلجبرين الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي.

وأوضحت المصادر، لوكالة الأناضول، أن اشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة بين الجيش الوطني السوري وإرهابيي "واي بي جي" الذين حاولوا التسلل بشكل متزامن من 3 نقاط.

وأضافت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 من عناصر الجيش الوطني السوري وإصابة 6 آخرين بجروح في مارع وكلجبرين.

وأفادت المصادر أن الإرهابيين الذين حاولوا التسلل تكبدوا خسائر كبيرة، فيما تتواصل هجمات المعارضة على المواقع الإرهابية.

وخلال السنوات الـ7 الماضية، حوّل تنظيم "واي بي جي- بي كي كي" الإرهابي منطقة تل رفعت شماليّ سوريا إلى بؤرة إرهاب، وباتت تشكل تهديداً حقيقياً للمنطقة الآمنة التي أنشأتها تركيا في الشمال السوري.

ومنذ فبراير/شباط 2016، يسيطر التنظيم بدعمٍ جويّ روسيّ على مدينة تل رفعت وريفها، التي تبعد نحو 18 كيلو متراً عن الحدود التركية، ما تسبّب بنزوح غالبية سكانها إلى مخيمات بالقرب من الحدود.

وأدّى عدم التزام روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بوعودهما بإخراج التنظيم من المنطقة، إلى مواصلة الإرهابيين استهداف الأحياء السكنية ومواقع قوات الأمن التركية ومقاتلي المعارضة.