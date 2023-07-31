السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي حتى 15 أغسطس المقبل

أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، الاثنين، تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 15 أغسطس/ آب القادم، مستثنية رحلات "المساعدة الإنسانية والإجلاء.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن الهيئة الحكومية أعلنت تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطيران حتى 15 أغسطس 2023"، وأنه يستثنى من ذلك "رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة".

ويعتبر هذا التمديد الثامن الذي تجريه هيئة الطيران السودانية، بعد تمديدات سابقة في 10 يوليو/ تموز و 30 و15 يونيو/ حزيران و 31 و13 مايو/ أيار الماضي و30 و22 أبريل/ نيسان الماضي، استثنت جميعها الرحلات الإنسانية والإجلاء.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي تدور اشتباكات وبين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

تجدد الاشتباكات وسط تعثر المفاوضات

ومساء الأحد، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في حيي "العشرة" و"النزهة" الواقعين غربي "سلاح المدرعات" التابع للجيش السوداني جنوبي العاصمة الخرطوم.

وذكر شهود عيان، لوكالة الأناضول، أن هذه الاشتباكات هي الأعنف في المنطقة وتدور بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الطرفين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين في جدة وعودة وفد الجيش السوداني إلى البلاد الخميس، فيما قالت "الدعم السريع" إن وفدها باق في المدينة السعودية.

والسبت، اشترطت الخارجية السودانية "تذليل العقبات" لعودة وفد الجيش التفاوضي إلى مدينة جدة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع قوات الدعم السريع.