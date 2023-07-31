حوالي 1500 مخبز تتوقف عن إنتاج الخبز في تونس اعتبارا من يوم غد

سيتوقف حوالي 1500 مخبز في تونس عن إنتاج الخبز اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023.

فقدأعلن المجمع المهني للمخابز العصرية التابع لـ"كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكت"، الاثنين، إيقاف إنتاج الخبز في جميع المخابز التابعة له، بيان صادر عن المجمع، نشرته نقابة "كوناكت" عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وقال البيان: "بعد اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للمجمع المهني للمخابز العصرية المنضوي تحت منظمة الأعراف (كوناكت)، قرر إيقاف إنتاج الخبز في جميع المخابز التابعة له في جميع أنحاء تونس".

وأضاف البيان أن "قرار إيقاف إنتاج الخبز سيبدأ اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل".

ولم يحدد البيان الأسباب التي دفعت المجمع المهني إلى اتخاذ قرار إيقاف إنتاج الخبز أو مدة الوقف، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على القرار.

ويأتي هذا القرار وسط أزمة تشهدها تونس في إنتاج الخبز، برزت من خلال الطوابير الطويلة أمام المخابز نتيجة ندرة الخبز.

وفي تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الرسمية التونسية (وات) أكد رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية، محمد الجمالي أن نقابته "تضم 1500 مخبز".