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غرق 5 أشخاص بمياه نهر العاصي شمال غربي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 31.07.2023 20:27
أطفال يسبحون في بحيرة في تل أبيض الأناضول أطفال يسبحون في بحيرة في تل أبيض (الأناضول)

لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقًا في مياه نهر العاصي الاثنين، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بينما كانوا يسبحون.

وذكر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن 5 أشخاص فقدوا بعد نزولهم في نهر العاصي للسباحة هربًا من الحرارة الشديدة في قرية حمامات الشيخ عيسى بإدلب.

وأشار في بيان إلى مصرع الأشخاص الخمسة غرقًا، بينهم شقيقان.

ولفت أن السكان المحليين يواصلون السباحة في النهر رغم جميع التحذيرات التي يوجهها الدفاع المدني حول خطورة ذلك.

ومنذ مطلع العام الحالي، لقي 26 شخصًا مصرعهم غرقًا، فيما تم إنقاذ 37 آخرين كانوا يواجهون خطر الغرق، بحسب البيان.

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