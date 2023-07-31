وزير خارجية النظام السوري يبحث في طهران مسار أستانا

يجري وزير خارجية النظام السوري زيارة إلى طهران حيث التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عُقد بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود بين الجانبين، قال عبد اللهيان إنه بحث مع نظيره السوري، متابعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خلال زيارة رئيس بلاده إبراهيم رئيسي إلى دمشق، في مايو/ أيار الماضي.

وأضاف أنهما تباحثا أيضا ضرورة استمرار مباحثات أستانة حول سوريا.

وأشار إلى وجود مكاسب من المباحثات الرباعية لكل من تركيا وروسيا وإيران وسوريا، لافتا إلى عقد عدة اجتماعات حتى الآن بين وزراء دفاع وخارجية البلدان الـ 4.

وأوضح أن الاجتماعات هذه "بحثت مقترحات عدة، بينها تأمين انسحاب القوات التركية من سوريا وفق برنامج معين، وذلك تزامناً مع تأمين الحدود المشتركة بين أنقرة ودمشق".

وأكد أن روسيا وإيران تواصلان دورهما كدولتين ضامنتين تعملان على تسهيل الأمر بين أنقرة ودمشق.

وأفاد بأن بلاده اقترحت خلال الاجتماع الرباعية، عقد اجتماع على صعيد الخبراء أو وزراء الخارجية، لبحث تأمين الحدود السورية التركية المشتركة.

بدوره، طالب المقداد بانسحاب القوات الأمريكية "المحتلة" من بلاده.

وأضاف أن قاعدة التنف الأمريكية الواقعة على مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، باتت "مركزا للتنظيمات الإرهابية"، متهما الجيش الأمريكي بالوقوف وراء ذلك.