وزير الزراعة والغابات التركي: نرغب بتعزيز التعاون مع المغرب

أعرب وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع المغرب ضمن إطار المصالح المتبادلة.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل استقبال نظمته السفارة المغربية في أنقرة، الاثنين، بمناسبة "الذكرى السنوية الـ 24 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش".

وهنأ الوزير يوماكلي الحضور بهذه المناسبة، مؤكدا على الروابط التاريخية والثقافية المتجذرة بين تركيا والمغرب.

وأعرب عن رغبة بلاده تعزيز التعاون مع المغرب في إطار المصالح المتبادلة.

وأشار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أظهر زيادة سيما منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، ليتجاوز 4 مليارات دولار في الوقت الراهن.

وأوضح أن الاتفاقية ساهمت إيجابا في زيادة الاستثمارات التركية في المغرب، لافتا إلى وجود أكثر من 160 شركة تركية نشطة حاليا هناك.

وعبر عن رغبة بلاده في زيادة الاستثمارات المغربية في تركيا، كما زادت الاستثمارات التركية في المغرب.

من جانبه، أوضح السفير المغربي لدى أنقرة، محمد علي الأزرق، أن "عيد العرش" هو حادثة رمزية ذات معاني كبيرة، مبينًا أن هذا اليوم يظهر الروابط العميقة والوحدة الرائعة بين الشعب المغربي والملك.

وذكر الأزرق أنه منذ تولي الملك محمد السادس كان الهدف هو بناء مجتمع مغربي حديث ورفع مستوى البلاد في الديمقراطية والتنمية، مشيرًا إلى تنفيذ سلسلة إصلاحات تؤثر على المجالات المؤسساتية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وحول العلاقات مع تركيا، قال الأزرق: "أحيي مستوى العلاقات المغربية التركية التي تتميز بالاحترام المتبادل والتوافق حول القضايا الدولية، فضلا عن الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وأشار إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبينًا أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2022 مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة عام 2004.