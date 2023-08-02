الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة ويعين أحمد الحشاني خلفاً لها

عيّن الرئيس التونسي قيس سعيد أحمد الحشاني رئيساً للحكومة خلفاً لنجلاء بودن التي قرر إنهاء مهامها، حسبما ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان مساء الثلاثاء.

ولم يذكر البيان أسباب إقالة بودن، التي تولت رئاسة الحكومة عقب إعلان إجراءات 25 يوليو/ تموز 2021 من جانب سعيد.

وأوضح البيان أن "سعيّد أشرف على مراسم أداء اليمين من قبل أحمد الحشاني، رئيساً للحكومة في قصر قرطاج".

وقال سعيّد، في تصريحات مصورة نشرتها الرئاسة التونسية لاحقاً: إن "هناك تحديات كبيرة لا بد أن نرفعها بعزيمة صلبة وإرادة قوية للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي".

وأضاف الرئيس التونسي: "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة المنشودة، ولن نعود أبدا إلى الوراء".

وتابع سعيد: "الدولة التونسية واحدة وليتذكر هذا الكثيرون، الدولة التونسية واحدة ولا بد من الحفاظ عليها ولا بد من الاستجابة لمطالب شعبنا".

يذكر أن رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني من كوادر البنك المركزي، وشغل رتبة مدير عام قبل أن يتقاعد، ويأتي تغيير بودن وسط أزمة اقتصادية متصاعدة تشهدها تونس منذ شهور.