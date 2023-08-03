السوريون في إدلب يرفضون تلقي المساعدات من نظام الأسد

نفذ مهجرون وممثلو منظمات المجتمع المدني في محافظة إدلب شمال غرب سوريا وقفة احتجاجية على استخدام روسيا لحق الفيتو لمنع دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي الشمالي مع تركيا.

وفي 11 يوليو/ تموز المنصرم استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يسعى إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة 9 أشهر من خلال معبر "باب الهوى" على الحدود التركية.

وتجمع المحتجون أمام معبر باب الهوى رافعين لافتات تحتوي عبارات "لن نقبل باستلام أي مساعدة ممزوجة بدمائنا" و"لا نقبل أن يكون قرار المعابر بيد سفاح سوريا بشار الأسد" و"نموت جوعا ولا نعيش على مساعدات قاتلنا"، كتبت باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي حديث للأناضول قال فراس منصور، أحد متطوعي الإغاثة، إنهم سيرفضون المساعدات التي يرسلها النظام السوري.

وأشار أنه "مع ترك مسألة إدخال المساعدات الإنسانية الأممية بيد بشار الأسد سيقبع 5 ملايين مدني تحت الحصار ويحرمون من الغذاء".

بدوره ناشد علي جاسم، أحد المحتجين، "الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه الأنظمة الفاسدة".

من جانبه أكد المحتج حمزة جوجه، أنهم يرفضون أي مساعدات مقدمة عبر النظام السوري.