روسيا تقصف مناطق مدنية غربي إدلب وتوقع قتلى وجرحى

شنت القوات الروسية غارات جوية على ضواحي مدينة إدلب بشمال غرب سوريا السبت، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "غارات جوية روسية صباح اليوم" على غربي إدلب أوقعت ثلاثة قتلى "من أفراد عائلة واحدة بينهم سيدة وطفل و6 جرحى"، مضيفا أن فرق الإنقاذ تعمل على انتشالهم من تحت الأنقاض.

وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة السورية، السبت، أن مقاتلتين روسيتين انطلقتا من قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، نفذتا 4 غارات على محافظة إدلب.

وذكر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 6 آخرون في القصف الجوي على قرية عين شيب، ونقل المصابون إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج.