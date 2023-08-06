جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن القضاء على "خلية مسلحة" بالضفة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن قوات تابعة له، قضت على "خلية مسلحة" في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأضاف الجيش، في بيان: "قوات الأمن تقضي قبل قليل على خلية مخربين في منطقة جنين، يتبع لاحقًا" دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن "قوة من وحدة (يمام) الخاصة التابعة لشرطة حرس الحدود، تمكنت من اغتيال خلية مسلحة قرب جنين".

وعلى الصعيد ذاته، قالت إذاعة جيش الاحتلال الرسمية إن "وحدة (يمام) قتلت 3 عناصر من الخلية المسلحة في جنين".

ويأتي ذلك، قبل أقل من 24 ساعة على تنفيذ عملية إطلاق نار، وسط مدينة تل أبيب، قتل فيها منفذ العملية، ورجل أمن إسرائيلي.

من جانبه، أفاد مراسل الأناضول، نقلاً عن شهود عيان، بأن قوة خاصة إسرائيلية كانت تستقل مركبة مدنية، اعترضت مركبة فلسطينية في منطقة "بير الباشا" جنوبي جنين، شمال الضفة الغربية.

وأضاف أن القوة الخاصة أطلقت وابلا كثيفا من النيران تجاه المركبة، فيما لم تعلن المصادر الرسمية عن مصير من كانوا فيها.

وحتى الساعة 15:00 (ت.غ)، لم يصدر من الجانب الفلسطيني تعليق على الحادثة.