صحيفة عبرية تكشف عن سيناريو إسرائيلي لمواجهة محتملة مع "حزب الله"

كشفت صحيفة عبرية، الاثنين، عن سيناريوهات متوقعة يستعد لها الجيش الإسرائيلي في حال وقوع مواجهة مسلحة مع منظمة حزب الله اللبنانية.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن "احتمالية نشوب حرب أخرى بين إسرائيل ولبنان عالية كما كانت دائماً، نظراً لتزايد عدد الحوادث على الحدود الشمالية في الأشهر الأخيرة، ناهيك عن استمرار الأزمة الداخلية في إسرائيل بشأن الإصلاح القضائي".

واستعرضت الصحيفة "سيناريو قوات الأمن لحرب محتملة مع لبنان وآثارها على الحياة المدنية".

وأضافت: "إلى جانب الأضرار الواضحة التي تلحق بالمنازل وآلاف الضحايا، هناك قلق أيضاً بشأن قدرة الدولة على العمل، وتحديداً من حيث الكهرباء والاتصالات والطاقة وسلسلة الإمداد الغذائي، والغياب الجماعي للمدنيين عن العمل في حالة الحرب".

وتابعت: "وفقًا للسيناريو، ستحتاج إسرائيل إلى التعامل مع عدد غير مسبوق من الصواريخ التي يتم إطلاقها على أراضيها يوميًا، باستخدام 6000 صاروخ في الأيام الأولى من الحرب وما بين 1500 إلى 2000 صاروخ لاحقا".

وأردفت: "هذه الأرقام فلكية، لا سيما بالمقارنة مع 294 صاروخًا تم إطلاقها على إسرائيل في المتوسط يوميًا خلال عملية درع وسهم الجيش الإسرائيلي في الربيع" في إشارة الى الحروب الأخيرة على قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن "القصف الصاروخي المحتمل والحملة التي يقودها حزب الله ستؤدي إلى مقتل ما يقرب من 500 مدني، وهذا لا يشمل الجنود، وإصابة الآلاف".

وذكرت: "يشير السيناريو إلى أن التحدي الأكبر سيكون على الساحة الداخلية، مع احتمال أن تكون قوات الأمن بحاجة إلى التعامل مع عدة اضطرابات داخلية في نفس الوقت".

وأشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" إلى أنه "بالنظر إلى ما سبق ذكره، ربما يمكن للمرء أن يفهم إحجام الجيش الإسرائيلي عن الانجرار إلى حرب مع حزب الله وأن يختار بدلاً من ذلك ردود فعل معتدلة على استفزازاته".

وتسيطر جماعة "حزب الله" على الجنوب اللبناني بمحاذاة الحدود مع إسرائيل، حيث تشهد المنطقة في الآونة الأخيرة تصاعداً للتوتر عقب اتهامات متبادلة بين الجماعة وإسرائيل بتسخين الأجواء والاستفزازات جراء عمليات تجريف تنفذها إسرائيل في مناطق يعتبرها لبنان ضمن أراضيه.