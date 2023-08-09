السعودية تنظم مؤتمراً إسلامياً لتكريس "الوسطية والاعتدال"

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الأربعاء، تنظيمها "مؤتمراً إسلامياً" في مدينة مكة المكرمة، الأحد المقبل، يهدف إلى تكريس منهج "الوسطية والاعتدال".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إقامة مؤتمر إسلامي يحمل عنوان "التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها".

ويشارك في المؤتمر، 150 عالماً ومفتياً يمثلون 85 دولة، منهم رؤساء جمعيات ومشيخات إسلامية ومفكرون وأكاديميون من جامعات عالمية عدة.

ومن المقرر أن يبحث المشاركون في المؤتمر "موضوعات الوسطية والغلو والانحلال والتطرف والإرهاب والتسامح والتعايش بين الشعوب في 7 جلسات عمل على مدار يومين"، وفق الوكالة.

ويهدف المؤتمر إلى "تعزيز مبادئ الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، وإبراز دورها في التأكيد على ضرورة الاعتصام بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز الوحدة الإسلامية بين المسلمين، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وحماية المجتمعات من الإلحاد والانحلال".

و"يأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة بهدف تكريس منهج الوسطية والاعتدال من خلال التعاون البناء مع القيادات الدينية العالمية، وذلك للإسهام في الحد من أعمال العنف ومشاعر الكراهية بين شعوب العالم"، بحسب "واس".