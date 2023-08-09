مقتل مدني في قصف لقوات النظام على ريف حلب

قتل مدني (مسن)، الأربعاء، جراء استهداف قوات النظام السوري قرية تديل بريف محافظة حلب الغربي.

ونفذت قوات النظام السوري والمجموعات الأجنبية الإرهابية المدعومة إيرانياً، المتموضعة في قرية كفر حلب، قصفاً مدفعياً على قرية تديل ظهر اليوم، بحسب وكالة الأناضول.

وقال الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن القصف أسفر عن مقتل مدني (مسن) وإصابة آخر بجروح.

ويأتي هذا القصف في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/ أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر، وبين 2017 و2020، بلغ عدد الفارّين من هجمات النظام السوري مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.