واشنطن وبغداد تجددان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني والعسكري

جددت الولايات المتحدة والعراق، الأربعاء، التزامهما بتعزيز الحوار والتعاون الأمني والعسكري، إضافة إلى اهتمامهما المشترك بالاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام "حوار التعاون الأمني المشترك" بين الولايات المتحدة والعراق الذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، في الفترة من 7 إلى 8 أغسطس/ آب الجاري.

وحسب البيان، يعكس الحوار الشراكة الاستراتيجية الثنائية الناضجة ويبني على الأساس الذي أرسته المناقشات الثنائية السابقة، بما في ذلك الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في يوليو/تموز 2021 ولجنة التنسيق العليا بين الولايات المتحدة والعراق في فبراير/ شباط 2023.

وترأس الوفد العراقي في الحوار المشترك وزير الدفاع ثابت العباسي، بينما كان الوفد الأمريكي برئاسة مساعد وزير الدفاع سيليست والاندر، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكد البيان على "التزام العراق بحماية الأفراد والمستشارين الأمريكيين والتحالف الدولي، والقوافل والمنشآت الدبلوماسية".

وذكر أن الوفود المشاركة في الحوار أعربت عن اعتزامها "عقد حوارات تعاون أمنية مشتركة لاحقة، واجتماعات ذات صلة لمناقشة التهديد المتطور من داعش (الإرهابي)".

كما أشار البيان إلى أن التعاون بين البلدين يتمثل بشكل رئيسي في "الهزيمة الدائمة لداعش بقيادة العراق".

واتفق الوفدان على "تطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية"، بما يضمن تعزيز المصالح المشتركة لبلدينا في أمن العراق وسيادته واستقرار المنطقة.

كما استعرض الوفدان خلال لقائهما، الجهود المبذولة لبناء القدرات المؤسسية لقوات الأمن العراقية، من خلال المساعدة العسكرية الأمريكية وبرامج التعاون الأمني، بما في ذلك التمويل العسكري الخارجي والمبيعات العسكرية الخارجية وعمليات التدريب، وفقا للبيان.

وفي السياق، نقل البيان ترحيب الوفدين بالتنفيذ الكامل لمخرجات الحوار الاستراتيجي (عقد بين البلدين في 2021).

وفي 26 يوليو/ تموز 2021، توصلت بغداد وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق بحلول نهاية العام ذاته، فيما بقي عدد محدود منها لتقديم المشورة وتدريب القوات العراقية.‎

وأكد البيان على عدم وجود أي قوات أمريكية "ذات دور قتالي في العراق"، مشيرا إلى أن العسكريين الأمريكيين المتواجدين بدعوة من حكومة العراق "دورهم التدريب وتقديم المشورة والمساعدة، وتبادل المعلومات الاستخبارية لدعم معركة العراق لضمان الهزيمة الدائمة لداعش.

والاثنين، بدأ وزير الدفاع العراقي والوفد المرافق له زيارة إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها عددا من المسؤولين بينهم نظيره الأمريكي لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وضم الوفد العراقي إلى الولايات المتحدة، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة وعددا من المستشارين والضباط.