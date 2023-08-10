وزير الخارجية الإسرائيلي: التوصل لاتفاق مع المملكة العربية السعودية "مسألة وقت"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن التوصل لاتفاق مع المملكة العربية السعودية هو "مسألة وقت" لا أكثر.

وقال في حديث نقله موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي: إن تطبيع العلاقات مع السعودية "في متناول اليد"، مشيرا إلى أن الأمر "مسألة وقت فقط".

وأضاف كوهين، أن الوصول لاتفاق مع السعودية "يصب في مصلحة الولايات المتحدة"، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تريد إنجازا سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2024".

وأردف: "الأمريكيون مهتمون بالاقتصاد، ووجود اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية من شأنه أن يخفض تكاليف الطاقة".

وزعم الوزير الإسرائيلي أن الرياض "ترغب في اتفاقيات مرتبطة بمجالات السياحة والتجارة، مماثلة لتلك التي عقدت بين الإمارات وإسرائيل"

على صعيد آخر، دعا كوهين إلى تشكيل "جبهة جماعية" إلى جانب المساعي العالمية لتقييد تقدم إيران النووي، كـ"استراتيجية لإحلال السلام في الشرق الأوسط وتطبيع العلاقات (بين الدول)".

ولم تعلق السعودية أو الولايات المتحدة على تصريحات كوهين.

وكانت السعودية اشترطت في أكثر من مناسبة، حل القضية الفلسطينية أولا، قبل أي عمليات تطبيع مع تل أبيب.





