وزير الدفاع اللبناني يتعرض "لمحاولة اغتيال"

تعرض وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، الخميس، لمحاولة اغتيال في منطقة الحازمية محلة جسر الباشا بالعاصمة بيروت، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وقالت قناة "أم تي في": إن "موكب الوزير تعرض لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا في العاصمة بيروت، والوزير سليم بخير في مكان آمن، لكن سيارته أصيبت بعدة طلقات".

وأضافت القناة أن "الوزير نجا من محاولة اغتيال بعدما تمّ إطلاق النار على سيارته بشكل مباشر من قبل مجهولين في منطقة الحازمية".

وأعلن الوزير في اتصال هاتفي مع ذات القناة، أنه بخير وهو في المستشفى، مشيراً إلى "تضرر الزجاج الخلفي للسيارة".

وفي وقت لاحق أعلن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع اللبناني، في بيان مقتضب، أنه "بخير لكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارته بالرصاص"، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 12:50 (ت.غ) لم يصدر بيان أو تصريح رسمي حول الحادثة.